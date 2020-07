TJES atualiza Catálogo de Serviços para usuários de tecnologia da informação

O Fórum dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário do Espírito Santo (FASP) realizou um encontro online na última terça-feira (28/7), para discutir a atuação desses profissionais e os processos de trabalho no contexto da pandemia. Ao todo 70 servidores do TJES participaram.

O evento contou com a palestra da Assistente Social do Tribunal de Justiça do Paraná, Daniela Möller, Mestre em Serviço Social pela UFSC. E também da Psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Eliana Olinda Alves, Doutora em Psicologia pela UFF e Professora da PUC-RJ. Ambas apresentaram as experiências vividas em seus estados.

Para a assistente social do TJES, Joseane Alves, esse intercâmbio de ideias, que se tornou ainda mais possível com as novas ferramentas digitais, é fundamental para se discutir os desafios relacionados ao atendimento remoto aos usuários da justiça:

“Debatemos as possibilidades e os limites do nosso trabalho que ainda nos angustiam muito. Discutimos a importância de agir com mais criatividade, para fazer as intervenções necessárias, de uma forma mais segura no momento que estamos vivendo”.

Vitória, 28 de julho de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br