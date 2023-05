TJES assina protocolo de intenções para promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, assinou, nesta terça-feira (16/05), o protocolo de intenções promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), para ações de promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres.

Participaram da assinatura o presidente do TRE-ES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e o advogado Renan Sales, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Espirito Santo (EJES). Assina ainda o documento a juíza Trícia Navarro Xavier Cabral, vice-diretora da EJES.

Também integram a iniciativa o Governo do Estado; a Procuradoria Regional Eleitoral (MPF); o Ministério Público Estadual (MPES); a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES); a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ); a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes); a Comissão Permanente de Direitos Humanos da Ufes; e a Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

O protocolo de intenções tem validade de dois anos (podendo ser renovado por todos os pactuantes) e tem como objetivo coordenar, planejar e implementar ações conjuntas e de auxílio mútuo na realização de iniciativas para a promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres. A execução se dará por meio de ações educativas, fóruns de discussão e campanhas de conscientização.

A iniciativa do TRE-ES, por meio da EJE-ES, está prevista em recomendações do Conselho Nacional de Justiça e da Escola Nacional de Magistrados, estando integrada à Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário e à Política Nacional de Ações Afirmativas.

Vitória, 16 de Maio de 2023

