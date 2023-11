TJES apoia a Prefeitura de Vitória na realização da XV Corrida Zumbi dos Palmares

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), para apoiar o município na realização da XV Corrida Zumbi dos Palmares, que acontece no dia 19 de novembro, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra.

Segundo a PMV, o evento tem por finalidade difundir a luta da população negra por seus direitos e dar visibilidade às ações de enfrentamento ao racismo, além de estimular a vida saudável pela prática de atividades esportivas.

Para a Comissão Gestora do Plano Logística Sustentável, é também uma oportunidade de incentivar magistrados, servidores, estagiários e a população em geral a cuidarem da própria saúde.

Na última terça-feira (31/10), o desembargador Raphael Americano Câmara, presidente da Comissão Gestora do Plano Logística Sustentável, se reuniu com o secretário municipal de cidadania, direitos humanos e trabalho da PMV, Diego Libardi e a equipe que está organizando o evento, com o juiz assessor especial da presidência do TJES, Daniel Peçanha Moreira e com a servidora Rita Almeida, integrante da Comissão, para discutir detalhes do evento.

Na ocasião, o desembargador Raphael Câmara agradeceu a oportunidade dada pela Prefeitura para que o TJES participe do evento.

“Agradecemos essa abertura da prefeitura para que o Tribunal participe desse evento tão importante para a cidade. Quem sabe, futuramente, a gente não possa realizar uma corrida do Poder Judiciário?”, destacou o magistrado.

Com percurso de aproximadamente 7.5 km, a XV Corrida Zumbi dos Palmares terá início à 7h, com largada no Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares, na avenida Maruípe, bairro Itararé, em Vitória, passando pelas avenidas Leitão da Silva, Marechal Mascarenhas de Moraes e Jerônimo Monteiro, entre outras, e chegando no Museu Capixaba do Negro – MUCANE, onde acontecerá a premiação.

