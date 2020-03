TJES adere à campanha mundial de conscientização da epilepsia

Prédio ficará iluminado na cor roxa durante o mês de março para mobilizar o maior número de pessoas que possuem a doença, familiares, profissionais da saúde e demais cidadãos para a luta pelos direitos das pessoas com epilepsia.

Integrantes do Poder Judiciário e usuários do Tribunal de Justiça (TJES) poderão observar, durante o mês de março, o prédio do TJES iluminado na cor roxa, em razão da campanha mundial de conscientização da epilepsia.

A iniciativa visa aumentar a consciência sobre a epilepsia e mobilizar o maior número de pessoas que possuem a doença, familiares, profissionais da saúde e educação, estudantes e demais cidadãos, para a luta pelos direitos à inclusão social, profissional e econômica das pessoas com epilepsia.

O Dia Roxo será 26 de março, quando as pessoas do mundo inteiro são convidadas a apoiarem a causa, vestindo uma peça na cor roxa para destacar a importância dessa conscientização.

A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, quando durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos e esse local ou espalhar-se. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas mais ou menos evidentes.

A Associação Brasileira de Epilepsia (ABE) é a entidade que mobiliza e gera oportunidades de apoio às pessoas com epilepsia e seus familiares, além de médicos e neurocientistas. A ABE também auxilia na divulgação de práticas nacionais e internacionais de tratamento e pesquisas dedicadas à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, gerando novas oportunidades de cooperação e cuidados.

