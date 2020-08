TJ reforça combate à violência contra a mulher

.

Estudantes matriculados em escolas da rede pública estadual de ensino, provenientes de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, podem vir a receber ajuda de custo para aquisição de computadores ou tablets como instrumento de auxílio nas atividades educacionais.

A medida está prevista no Projeto de Lei (PL) 455/2020 de iniciativa dos deputados Sergio Majeski (PSB) e Iriny Lopes (PT), presidente e secretária executiva da Frente Parlamentar em Defesa do Cumprimento dos Planos Nacional e Estadual de Educação, respectivamente.

A proposta prevê a concessão de ajuda para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica a ser creditada em conta bancária do responsável legal. Vale ressaltar que cada estudante poderá ser beneficiado apenas uma vez e o subsídio deverá ser aplicado integralmente na aquisição do eletrônico.

Além disso, o responsável pelo aluno deverá comprovar a aquisição do equipamento por meio de nota fiscal no prazo de até 120 dias contados a partir da data do recebimento da ajuda de custo. Durante dois anos o beneficiário é impedido de alienar o eletrônico, a contar da data da aquisição conforme nota fiscal do produto. A não comprovação no prazo estipulado implicará na obrigatoriedade de devolução do valor recebido, que será revertido aos cofres públicos.

De acordo com os autores da proposta, a medida é uma ação emergencial que visa garantir o acesso eficiente às ferramentas de ensino adequadas, principalmente tendo em vista a adoção do ensino à distância durante o período de calamidade.

“A disponibilização desses equipamentos deve se dar o quanto antes para que a situação atual não incorra em maiores prejuízos à aprendizagem dos alunos da rede pública estadual. As estratégias do Plano Estadual de Educação apontam para a internet e para a utilização dos equipamentos de informática como instrumentos essenciais para a melhoria na qualidade da relação de ensino-aprendizagem. Dessa forma, nossa proposição tem por finalidade disponibilizar ferramentas vitais à realização dessas estratégias, em especial, neste momento”, defenderam os autores nas justificativas do projeto.

Indicação

No início da pandemia o deputado Sergio Majeski protocolou ao governador do Estado a Indicação 806/2020, requerendo a aquisição de tabletes para os alunos de baixa renda e de zonas rurais matriculados na rede estadual de ensino. No entanto, a falta de “movimentação”, após três meses sem resposta do Executivo, motivou a proposição do PL 455/2020.

“Na ocasião, justificamos o pedido destacando que em meio à pandemia a educação passou a se dar à distância, seja pelas aulas e atividades disponibilizadas na internet, ou pela transmissão das aulas em canais aberto da televisão, o que tornou uma obrigação ao Estado prover os meios para garantir o acesso aos conteúdos disponibilizados e para a busca de outras fontes de informação. Destacamos que a situação não trazia perspectivas otimistas quanto ao retorno das aulas presenciais, e dessa forma, tal instrumento auxiliaria uma parcela significativa de estudantes ao longo desse período de calamidade, e também após o retorno às atividades presenciais”, observou.

Os parlamentares ainda destacaram o exemplo do governo do Peru que durante a pandemia adquiriu 840 mil tablets para serem distribuídos aos alunos em situação de pobreza do país sendo que destes, 719 mil foram entregues aos estudantes de áreas rurais.

Decreto

O texto prevê que as particularidades como a configuração mínima dos equipamentos, o valor a ser concedido e os procedimentos para comprovação da utilização dos recursos, bem como para a devolução de valores, serão estabelecidos em decreto expedido pelo Poder Executivo.

Já as despesas correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria de Estado da Educação (Sesa), ficando autorizada a abertura de créditos adicionais necessários para o seu atendimento. Se aprovado, o texto normativo entra em vigor no ato de sua publicação em diário oficial.

Tramitação

A matéria deve tramitar nas comissões de Justiça, Educação e Finanças antes de ir à votação em Plenário.