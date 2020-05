“Tive uma redução muito grande de salário”, revela Rodrigo Faro

A maré não está mesmo para peixes. Rodrigo Faro fez uma live com o humorista Carlinhos Maia, na noite desta sexta-feira (29), em seu perfil no Instagram, e o apresentador da Record TV assumiu que precisou fazer cortes nos gastos, já que teve redução salarial na emissora por conta da pandemia do novo coronavírus . Os merchans também diminuíram.

“Sabendo que você é um dos maiores apresentadores da TV e que todo mundo fica confabulando, ‘o Faro ganha tanto, o Faro é rico’, você teve de cortar gastos por causa do coronavírus?”, perguntou Maia e O apresentador não escondeu. “Tive de cortar, sim. Todo mundo teve. A gente teve uma redução muito grande de salário e de merchand”, explicou Rodrigo Faro na transmissão chamada ‘No Colchão com Faro’.

Recentemente, a assessoria de Rodrigo Faro divulgou uma nota informando que ele tinha optado por abrir mão do salário de abril para que a equipe de “Hora do Faro” não fosse demitida e fez acordo de ter o valor recompensado no próximo ano. Nos bastidores, existem comentários que o salário de Faro estava estimado em R$ 1 milhão antes da pandemia do coronavírus.