“Tive mágoas do Latino”, diz amigo de infância e autor do sucesso “Dança Kuduro”

A música ” Dança Kuduro ” foi lançada em 2011 e estourou nas paradas de sucesso. No ano seguinte, ainda foi tema de abertura da novela ” Avenida Brasil ” e virou hit. Gravada por Latino, a canção foi uma adaptação de versões em espanhol e português cantadas por Don Omar com a colaboração do cantor luso-francês Lucenzo, feita por pelo produtor Daddy Kall, que só agora revelou ter tido um desentendimento com o cantor no passado.

“Eu tive muita mágoa do Latino porque ele não dizia que a música era minha. Eu fiz a música e como a versão tinha duas vozes, eu chamei o Latino. A música estourou. Nós íamos em todos os programas de televisão e rádios e sempre ficava a sensação de que só ele era o autor de ‘Dança Kuduro’. No início, eu deixei prá lá, ele está curtindo, mas depois essa curtição passou a me prejudicar. Nós éramos amigos de infância, ele gravou muitas músicas minhas e éramos do mesmo escritório. Latino nunca foi a um programa e me agradeceu por ter chamado para gravar. Tem que ser parceiro. Deixei de falar com ele”, contou Kall em entrevista ao programa “Sem Frescuras”, da Rede Rio TV.

Mas o produtor já voltou a falar com Latino: “Recentemente, ele me ligou e

a gente conversou e deixamos no passado”. Confira a entrevista completa: