Titi Müller compartilha vídeo sobre acolhimento a ex-apoiadores do governo

Reprodução/Instagram Atriz diz não ter paciência com “bolsonaristas”

Titi Müller compartilhou na tarde desta terça-feira (7) um vídeo com um trecho de uma live gravada com o ex-marido, Tomás Bertoni, na qual, segundo ela, utiliza de “comunicação não violenta” com apoiadores do atual presidente do Brasil.

No trecho da live, que foi ao ar originalmente em maio de 2020, Tomás Bertoni tenta argumentar sobre a forma de conversar e concordar com certas opiniões impostas pelo governo e seus apoiadores. A atriz, por sua vez, diz que não tem paciência para “bolsonaristas” e que não admite quem se faz de desentendido.

“Vídeo de uma live de maio de 2020. Sigo usando a mesma *comunicação não violenta* com o gado, seja convicto, arrependido ou dissimulado. Se quiser, vá em paz. De preferência, volte para o bueiro de onde saiu”, escreveu na legenda.