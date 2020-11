Titi Müller assume que tirar leite do peito é ‘uma coisa chata’

Reprodução Taty Zatto sofre ataques machistas ao fazer comentário no Instagram





Taty Zatto sofreu um ataque machista ao comentar uma postagem de um casal de amigos sobre o assunto. A publicação, no caso, era um vídeo mostrando que Gabi, por ser mulher, já sofreu muitas situações que Tiago, seu marido, nunca vivenciou. A ex-participante do “Power Couple Brasil” comentou: “É triste, mas é a mais pura verdade”.

Um internauta, ao ver o comentário de Taty, disse, de forma irônica: “Deve ser triste para você mesmo, tanto que você só se veste como uma freira no seu Instagram”. O usuário logo apagou o que havia escrito, mas a DJ fez questão de deixar sua resposta: “Ia te responder , mas olhei teu perfil e me deu preguiça! Você diz na bio: ‘Em constante evolução’. É sério isso? Evoluindo para onde? Retrato do machismo e da ignorância. E a propósito, por que você me segue, criatura?”.

Em seus stories, a influenciadora decidiu registrar o acontecido, afirmando que as mulheres têm muito a lutar ainda. “As regras são minhas, o corpo é meu, me visto da forma que me sinto bem, e não como um homem acha que é a forma adequada, esse tipo de atitude machista é abominável. Realmente a luta está só no começo”, disse a DJ.

Confira a postagem de Tiago e Gabi que acabou gerando a discussão: