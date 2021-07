Tirullipa se pronuncia após críticas por defender DJ Ivis

Reprodução Instagram Tirullipa e DJ Ivis

Neste sábado (17), Tirullipa foi aos stories do Instagram para se defender e se explicar, após ser massacrado na internet por ter gravado um vídeo dizendo que as pessoas deveriam perdoar o DJ Ivis , que foi preso após agredir sua ex-mulher, Pamella Holanda, no Ceará. O humorista tentou esclarecer o que quis dizer sobre perdão ao agressor.

“Pra esclarecer melhor, vou contar a história de novo. Fui um dos primeiro a me manifestar nas redes sociais, por conta das minhas filhas e porque não achei justo o que ele fez. Até o momento de ele ser preso não comentei mais nada. Depois que ele foi preso, eu disse: ‘gente, agora é com a Justiça, deixa ele pagar’. Muita gente queria pegar ele na porrada e eu disse que tem que deixar ele pagar. Agora é entre ele e a Justiça. Ele vai pagar, e vai pagar caro por isso”, disse o comediante.

Em seguida, Tirullipa disse esperar que após pagar pelo que fez, DJ Ivis se transforme em um novo homem. “Tomara que ele aprenda a lição e volte transformado. No meu entendimento cristão, nós viemos ao mundo para perdoar e sermos generosos, assim como Jesus foi conosco. Tem muita gente que adoece por não saber perdoar. Não tô dizendo só pelo caso dele, mas muitos outros. Só depende do DJ Ivis ter uma nova chance. Não somos nós quem vamos dar essa chance, ele quem vai construir isso através da sua mudança. Se não vai continuar pagando e sofrendo com isso”.

O humorista Tirullipa foi detonado na internet, nesta sexta-feira (16), após vir a público defender o DJ Ivis. Ele disse que o artista merece uma segunda chance e citou até o nome de Deus em seu discurso. “Não é justo o que ele fez, mas Deus vai tocar ele. Eu tenho certeza que ele vai voltar transformado um dia. E a gente vai dar oportunidade, sim, porque o mundo é de oportunidades, tem que perdoar. Jesus morreu na cruz por nós, perdoou todos nossos pecados. Tem que perdoar. Seja como for, faça como Jesus fez… porque você pode ter a carreira que tiver, a o dinheiro que tiver, mas sem Deus você não é nada”, disse o influenciador.