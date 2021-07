Tirullipa polemiza ao defender DJ Ivis: “Ele merece uma nova chance”

Reprodução Instagram Tirullipa e DJ Ivis

Tirullipa, filho do comediante e deputado federal Tiririca, se envolveu em uma polêmica nos últimos dias. Em vídeos publicados no Instagram, a partir do recurso stories, ele defendeu DJ Ivis, que foi preso por agredir a esposa, e disse que o mesmo merece uma segunda chance.

“Não é justo o que ele fez, mas Deus vai tocar ele. Eu tenho certeza que ele vai voltar transformado um dia. E a gente vai dar oportunidade, sim, porque o mundo é de oportunidades, tem que perdoar. Jesus morreu na cruz por nós, perdoou todos nossos pecados. Tem que perdoar. Seja como for, faça como Jesus fez… porque você pode ter a carreira que tiver, a o dinheiro que tiver, mas sem Deus você não é nada”, discursou o influenciador.

Em pouco tempo, os vídeos de Tirullipa começaram a circular pelas redes sociais. No Twitter, usuários da plataforma teceram críticas a ele. “Não, Tirulipa… o perdão ele que peça a Deus, o que ele fez com a mulher é imperdoável, todo casal tem seus desentendimentos, a partir do momento que vai para agressão verbal e física, acabou, óbvio que o cara tem vantagem, a sociedade hoje não perdoa mais, não passe pano para isso”, deliberou um seguidor que foi identificado como Will.

“Tirullipa, bolsominion, enfiando religião para defender um agressor. Não sei porque, mas nada disso me surpreende”, comentou outra, que foi identificada como Maria Beatriz. “Vamos parar de fazer pessoas estúpidas famosas?!”, encerrou Isabelly Faria no Twitter.

A publicação do filho de Tiririca revoltou ainda mais os internautas, pois antes da prisão de DJ Ivis ele compartilhou uma imagem no Instagram se posicionando contra violência doméstica. “Dói muito, sou pai de duas meninas e não quero que isso acontecesse a elas”, escreveu o humorista na postagem.

Tirulipa dizendo q DJ Ivis merece uma nova chance e q Deus vai tocar o coração dele é o suprassumo da hipocrisia, das palavras bonitas. Que ser humano evoluído ele é. Homem sempre dando outra chance pros brother. Quem vai mandar ele nos poupar? pic.twitter.com/Q2solk9Y3X — Dantas (@Dantinhas) July 17, 2021





O Hipócrita do @Tirullipa semanas atrás no Instagram… pic.twitter.com/8mU10O5xGw — Tico Santa Cruz 🆘🇧🇷 (@Ticostacruz) July 17, 2021