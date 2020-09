Tirullipa é acusado de machismo após piada com foto de blogueira: “Não é humor”

O humorista Tirullipa causou polêmica nas redes sociais após postar uma foto da blogueira Ana Helena Bezerra de biquíni e fazer uma montagem colocando seu rosto no lugar do dela. A digital influencer fez um desabafo dizendo estar “chocada” nas redes sociais.

Reprodução Tirullipa pede desculpas a blogueira

“Em meio à toda essa pandemia que a gente está vivendo, a toda esta situação, que tem pessoas morrendo, que é um momento muito delicado, me surpreende, nós mulheres, ainda vermos e ouvirmos comentários machistas, sermos julgadas por nosso corpo e, muitas vezes, ainda passarmos por situações de assédio na rua, na internet, enfim. Isso é inaceitável. Acabei de receber várias mensagens do post que o famoso comediante Tirullipa fez com a minha foto, objetificando o corpo das mulheres, fazendo humor machista, que, na verdade, não é humor. Acho que isso tem que acabar de uma vez por todas”, disse Ana Helena.

“Isso vem do costume enraizado justamente dessas piadas, desses comentários machistas. Vocês já pararam para pensar que, hoje em dia, muitas mulheres põem em risco sua vida, deixam de comer, têm doenças como anorexia por causa desses comentários? Muitas deixam de sair de casa, deixam de usar as roupas que querem por causa disso”, continuou.

A blogueira seguiu dizendo que Tirullipa deveria usar sua fama para abraçar o feminismo. “E não continuar propagando comentários machistas por aí”, disse.





Pedido de desculpas

Horas depois, o humorista afirmou que conversou com Ana Helena Bezerra pelo telefone e pediu desculpas. Ele afirmou que a postagem foi feita “por pessoas da sua equipe”.

“Ana Bezerra, minha amiga, Tirullipa passando aqui para se retratar. Como a gente conversou por telefone, passei o dia todo gravando hoje e não vi, de fato, minhas últimas postagens. Tem pessoas que trabalham na minha produção, que fazem essas postagens por mim e postaram uma foto sua, com a minha cara no seu rosto, mas mostrando o seu corpo, e eu não fui de acordo. A Mara, minha amiga do Rio Grande do Norte, mandou para mim falando que tinha uma postagem de uma amiga dela e eu, imediatamente, retirei, porque, de fato, não concordei com isso”, disse o humorista.

“Abraço essa causa junto com você. Te peço perdão, até porque eu tenho que ser responsável pelas minhas postagens, até porque foi no meu Instagram. Então, ‘tamo junto’, fique tranquila com isso. Estou aqui para o que der e vier. Pode contar comigo. Obrigada, Mara, e obrigada a você pela sensibilidade e por, de fato, me ouvir”, disse.