Tiroteio no Morro da Piedade deixa jovem morto e dois feridos

Um intenso tiroteio ocorrido na noite desta quinta-feira no Morro da Piedade, em Vitória, deixou o saldo de um jovem de 18 anos morto, uma jovem de 19 e um rapaz de 23 feridos. Foram feitos mais de 80 disparos em uma sequência que deixou moradores apavorados. Os disparos, possivelmente de metralhadora, foram ouvidos de longe.

Logo a Polícia Militar invadiu o morro, mas não conseguiu prender os envolvidos no tiroteio que possivelmente seriam do bando de traficantes que domina a região do Moscoso, Romão, Bairro da penha, Cruzamento e Piedade.

De acordo com a Polícia Militar os três jovens estavam conversando no quintal de uma casa quando foram surpreendidos pelo bando de traficantes atirando. Eles não possuem antecedentes criminais, segundo revelou o coronel Ramalho, Secretário de Segurança Pública do Estado.

O jovem que morreu de sobrenome Machado, ainda correu mais caiu em uma escadaria, não dando tempo de ser socorrido. A suspeita é que os três tenham sido confundidos com traficantes que dominam a região.

