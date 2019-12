Tiroteio em posto de combustível deixa seis feridos no balneário de Guriri

Rafael Bispo foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros. O afogamento aconteceu no início da tarde deste sábado (28).

Um adolescente, de 14 anos, morreu depois de se afogar no rio Cricaré, no bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (28). Rafael Bispo da Silva foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros uma hora depois do afogamento dentro do rio.