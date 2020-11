Tiroteio em bar no interior de São Mateus deixa dois mortos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a área dos caixas, sendo que dois terminais foram destruídos pelo fogo. Ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu parte de um supermercado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (20). A ocorrência foi no supermercado Casagrande, em Guriri, no litoral do município. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 4 horas da madrugada para atender a ocorrência.

Quando chegaram ao local, os militares verificaram que as chamas atingiam a área dos caixas, sendo que dois terminais foram destruídos pelo fogo.

O diretor de Marketing do supermercado Casagrande, Eduardo Casagrande, afirmou que as câmeras de videomonitoramento captaram quando um curto-circuito começou na área dos caixas, depois das 3 horas da manhã. Segundo ele, o alarme de incêndio foi acionado e o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente. “Apenas dois computadores foram atingidos. Como o estabelecimento estava fechado, ninguém ficou ferido”, afirmou Casagrande.

O supermercado ficou fechado, na manhã esta sexta-feira, para limpeza do local e trabalhos complementares do Corpo de Bombeiros. Segundo Eduardo Casagrande, a expectativa é que o estabelecimento volte a funcionar durante a tarde.

(*Gazeta)