Tiroteio deixa duas pessoas mortas durante Festa da Cidade de São Mateus

A tradicional Festa da Cidade de São Mateus que este ano comemora 479 anos de existência, terminou em tragédia por volta de 2h30 na madrugada deste domingo (24), onde duas pessoas morreram e uma outra foi baleada, sendo encaminhada para o hospital Estadual Roberto Silvares que fica localizado próximo ao local do evento.

Testemunhas relataram que três suspeitos foram vistos correndo com armas em punho, durante o show de Japinha Conde, que acontecia no palco principal. Milhares de pessoas entre elas crianças e famílias inteiras se jogaram no chão para se proteger dos disparos de arma de fogo, ocasionado muita correira, desespero e pânico.

Na entrada da festa havia revista, mas não foi capaz de impedir que criminosos entrassem armados no evento.

A Polícia Militar realizou buscas em toda as imediações do Parque. Nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, efetuou a remoção dos corpos e encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares, para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.