Tiririca é o deputado do PL que menos vezes votou alinhado ao governo Bolsonaro

No PL, partido que Jair Bolsonaro (sem partido) se filiará no dia 30 deste mês , o deputado que mais votou contra o governo na Câmara dos Deputados foi Tiririca (SP). Segundo levantamento do Congresso em Foco , Tiririca concordou com o governo em 58% das matérias — percentual bem inferior à bancada do partido, que votou com o governo em 93% das ocasiões.

O PP e o PL estão empatados no nível de governismo. As siglas ficam atrás do PSL, antigo partido do chefe do Executivo, legenda que seguiu o governo em 95% das votações.

Tiririca foi contrário às propostas do voto impresso e das privatizações do Correios e Petrobrás. No entanto, votou a favor da PEC dos Precatórios.

Entre os parlamentares do PL, apenas o comediante e o sergipano Valdevan Noventa (78%) têm menos de 90% de alinhamento ao governo.