Tio “traficante” estupra e engravida sobrinha de 10 anos em São Mateus

Um elemento com passagem pela Polícia por tráfico de drogas e obrigado a comparecer todo o mês no Fórum, foi denunciado por estuprar a própria sobrinha de dez anos. A menina está no terceiro mês de gravidez.

O caso foi descoberto pela família que encaminhou a menina ao Hospital Roberto Silvares nesta sexta-feira. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar de São Mateus foram acionados, mas o acusado fugiu ao saber que poderia ser preso.

Os policiais que começaram a ocorrência foram ao Hospital Roberto Silvares para verificar uma situação de estupro de vulnerável. Chegando ao local, deslocaram à sala da assistente social que estava com a menor de 10 anos de idade que deu entrada na unidade hospitalar acompanhada solicitando atendimento, relatando estar grávida.

Foi informado que nesta data foi percebido que a menor estava com a barriga muito volumosa aparentando estar gestante, perguntado o que estava acontecendo foi relatado pela menor que mora com a avó e que desde os seis anos de idade vinha sendo estuprada pelo seu tio e que durante esse tempo também era ameaçada de morte.

A ameaça ocorria sempre depois do ato libidinoso e também era profanado em direção a sua família. Ainda no hospital, foi feito um exame de sangue (BCG) e contava que ela realmente estava grávida constando reagente e ainda segundo relato médico, de aproximadamente 3 meses.

Através da assistente social foi feito contato com o conselho tutelar e compareceu a unidade o conselheiro de número funcional 1981557 que acompanhou a menor para orientar no tocante ao caso. De posse das informações a guarnição deslocou ao endereço do acusado, foi recebida pela ex-companheira do suspeito, que os informou que ficou sabendo do ocorrido através de sua mãe e que ele esteve lá, pegou o seu carro e saiu tomando destino ignorado. Foi informado por ela que o suspeito tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e que está assinando todo mês no Fórum.