Tio suspeito de estuprar e engravidar sobrinha de 10 anos fugiu de casa

A ex-companheira dele disse à polícia que, no sábado (8), ele pegou o carro e saiu sem dizer para onde iria. Segundo a polícia, não há mandado de prisão em aberto, por isso ele não é considerado foragido

Três dias após o caso de uma criança de 10 anos que engravidou depois de ser estuprada ser descoberto em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, o principal suspeito do crime, que é o tio da vítima, ainda não foi localizado nem detido. A ex-companheira dele disse à polícia que, no sábado (8), ele esteve na residência, pegou o próprio carro e saiu sem dizer para onde iria.

Segundo a Polícia Civil, não há mandado de prisão em aberto contra ele, por isso ele não é considerado foragido. O crime está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Idoso (DPCAI) da cidade.

No sábado (08), policiais militares foram até o endereço informado pela criança em busca do tio. No local, foram recebidos por uma mulher que se identificou como ex-companheira do homem apontado como estuprador. Ela informou que ele saiu de carro sem dizer para onde ia. A ex-mulher também informou que o suspeito possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e, mensalmente, comparece ao Fórum municipal.

A polícia afirmou que está realizando diligências e oitivas de testemunhas e familiares da vítima. Apesar das investigações estarem em andamento, a polícia destacou que nenhuma outra informação sobre o caso será repassada. A alegação é que a medida é para preservar a apuração do caso.

(*Tv Gazeta)