Tio é preso suspeito de estuprar dois sobrinhos no Noroeste do ES

Homem de 35 anos foi preso em cumprimento de mandado por estupro de vulnerável; ele é suspeito de abusar da sobrinha, dos 11 aos 15 anos dela, e do irmão dela, de 12

Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (19) em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, em cumprimento de mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente de dois sobrinhos. O nome do indivíduo e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar as vítimas, que são menores e do núcleo familiar dele.

Segundo a Polícia Civil, conforme as investigações, os abusos começaram com a sobrinha, quando a menina tinha 11 anos, e continuaram até os 15 anos dela. Atualmente, o irmão da vítima, de 12 anos, também estaria sendo violentado sexualmente pelo tio.