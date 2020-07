Tio é preso após matar sobrinho a facadas em festa de família

Antes de ser assassinado, o homem teria atirado em um morador da região, provocando revolta em um grupo

Um homem foi morto a pedradas na noite desta sexta-feira (24/7), na QR 207 de Santa Maria. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima, antes de ser assassinada, atirou em um morador da região, que foi socorrido e encaminhado para o posto de saúde da região.

Revoltados, populares perseguiram o autor do disparo, alcançaram a atiraram pedras nele. Uma delas atingiu a cabeça do suspeito, que morreu no local.

O caso será investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

(Com informações da PMDF).