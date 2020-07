Tio é preso após esfaquear e matar sobrinho durante festa de família

– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou que o novo teste da Covid-19 deu negativo. O anúncio foi feito em seu perfil do Twitter. Ele não informou de qual data é o novo teste. “RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a todos”, escreveu Bolsonaro.

Bolsonaro foi diagnosticado com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no último dia 7 de julho. Depois, o presidente fez outros testes, cujos resultados deram positivo. No total, ele já foi submetido a seis exames que apontaram ou não a presença do vírus

O presidente contou que sentiu os primeiros sintomas no dia 4 de julho, em um sábado, mesmo dia em que participou da comemoração da independência americana na casa do embaixador dos Estados Unidos, na companhia do embaixador e ministros.