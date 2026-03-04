Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi socorrido e está internado

Um homem de 44 anos foi sequestrado e jogado dentro do Rio Piracicaba, nessa quarta-feira (3/3), após importunar a própria sobrinha grávida, de 16 anos, durante uma confraternização familiar, no interior de São Paulo. O companheira da adolescente, de 32 anos, foi preso e um jovem apreendido por atacarem o indivíduo.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu durante uma festa de família, no bairro Jardim São Francisco, em Piracicaba. O importunador teria ingerido bebida alcoólica e passado a mão no cabelo e no corpo da própria sobrinha adolescente. A vítima, que relatou aos policias ter ficado assustada, ligou para o companheiro, que foi até o local acompanhado de um amigo de 17 anos para agredir o suspeito.

O tio foi agredido com socos, chutes e foi sequestrado pelos agressores. Ele teve os pés e mãos amarrados, foi colocado no porta-malas de um veículo, atacado com uma faca e arremessado no Rio Piracicaba. Em depoimento à polícia, o parceiro da adolescente de 16 anos afirmou que tinha a intenção de matar o importunador.

Apesar da tentativa de homicídio, o homem sobreviveu após se desamarrar e pedir por socorro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram o suspeito ao Hospital Fornecedor de Cana (HFC), onde ele permanece internado.

Após buscas, os policiais localizaram os envolvidos no sequestro, que logo confessaram o crime. O homem de 32 anos afirmou que recebeu uma ligação da companheira, que estava assustada ao ser assediada pelo tio embriagado, e foi preso. O adolescente também admitiu participação e foi apreendido. Eles foram encaminhado ao 2º Distrito Policial de Piracicaba, onde permanecem à disposição da Justiça.

Procurado pela reportagem, o hospital não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do tio. O homem deve ser investigado pela acusação de importunação.

