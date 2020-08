Tio acusado de estuprar menina de 10 anos no ES é preso em Minas

A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (18) pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande

O tio acusado de estuprar e engravidar a menina de 10 anos em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, foi preso nesta madrugada, entre 3h e 4h, na cidade de Betim, em Minas Gerais. A polícia capixaba recebeu a denúncia e foi até o local onde ele estava escondido.

Antes, o rapaz esteve na Bahia e depois fugiu para Minas Gerais. As informações são da TV Gazeta.

Ainda não sabemos detalhes dessa prisão. Mas o tio da menina já está sendo trazido para o Espírito Santo. Ele deve chegar a qualquer momento. Assim que chegar, ele será interrogado e depois deve ser levado para o Complexo de Xuri, onde existe uma ala para presos acusados de estupro.

O governador Renato Casagrande confirmou a informação na manhã desta terça-feira.

A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje.

— Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 18, 2020