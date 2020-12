Tintura, alisamento e descoloração: como cuidar dos cabelos com química no verão

Unsplash Cabelos com química, como tintura ou descolorantes, precisam de cuidados redobrados no verão

A combinação calor, sol, mar e piscina é ótima para curtir uns dias de folga e relaxar. Mas sem os cuidados necessários, não é a sua pele que pode sofrer as consequências como queimaduras, ardido ou ressecamento. Seu cabelo também está vulnerável aos danos da estação mais quente do ano. Se for um cabelo com química, então, as consequências podem ser mais graves.

Segundo Rosilene Costa, terapeuta capilar que atende pelo GetNinjas, quem mais está sujeito a sofrer os danos do verão nos fios são as mulheres que passaram por um processo de descoloração ou fizeram alisamento.

“O processo de descoloração é o que mais prejudica os fios, pois o pó descolorante causa um aquecimento químico e, nessa ação, há a queima da melanina. O pó queima as ligações e desestabiliza o fio, retirando proteínas, gorduras e aminoácidos até ir quebrando os grânulos de cor. O porém é que a cor se instala no córtex, que é o local que armazena toda a ‘força’ do fio, e na descoloração o córtex fica sensível”, explica.

Já o alisamento é procedimento, segundo a terapeuta capilar, mais agressivo. “Os cabelos alisados com hidróxidos são muito frágeis, pois perdem muita água durante o processo. Sendo assim, merecem uma atenção redobrada”, afirma.

Como cuidar dos cabelos com química no verão

Rosilene explica o que fazer em casos de cabelos que tenham sido descoloridos (seja totalmente ou apenas luzes ou mechas), alisados ou tingidos. Veja os detalhes a seguir.

Cabelos descoloridos

Para quem é adepta de cabelos platinados ou passou por um processo de descoloração é recomendado seguir, com a ajuda de um profissional, um cronograma capilar e também seguir alguns tratamentos e cuidados em casa, especialmente no verão.

“Produtos para hidratação/nutrição/reconstrução são recomendáveis, bem como usar produtos com ph neutro (menos de 7 seria o ideal). Além disso, é interessante evitar prender os fios com elásticos, principalmente quando estiverem molhados. Por fim, o ideal é enxaguar os cabelos com água mineral, após um banho de mar ou piscina, pois auxilia na remoção de sais e metais encontrados na água potável comum”, orienta.

Para piorar, a água da piscina é uma grande vilã para quem tem cabelo descolorido. “Além de deixar os cabelos mais ressecados, o cloro pode deixar as madeixas verdes devido ao ácido clorídrico”, diz a terapeuta capilar. Receitas caseiras ou shampoo antiresíduos podem ajudar a eliminar o tom esverdeado dos fios .

Cabelos que passaram por alisamento

“Cada processo causa um dano diferente, pois depende da base alisante utilizada”, ressalta Rosiele.

“As bases com hidróxidos retiram mais água e óleo dos fios, deixando os cabelos mais secos. Sendo assim produtos como boas máscaras hidratantes e reconstrutoras são essenciais. Já fios com progressivas são expostos a calor excessivo e precisam de produtos que não absorvam muito calor, com protetor solar”, indica.

Cabelos tingidos

Os fios que passaram apenas por uma coloração não sofrem tantos danos. “Na maioria dos casos, basta usar um shampoo e condicionador adequados e isso já será suficiente. Entretanto, para manter a saúde dos fios e a beleza do tratamento, é necessário consultar sempre um bom profissional”, diz a especialista.

Regra de ouro para ter cabelos quimicamente tratados lindos no verão

Rosilene também indica o que não pode faltar na rotina de cuidados dos cabelos com química: produtos reconstrutores da massa proteica do cabelo e protetores solares.

“No mercado há uma ampla gama de produtos com essas propriedades como: séruns, fluidos em spray (com silicones especiais que promovem uma película protetora dos fios) e até mesmo os reparadores de pontas”, diz a terapeuta capilar.