Tinha até trava: maconha é encontrada em cofre falso de carro no ES

Segundo a ocorrência da polícia, durante um patrulhamento entre os bairros José de Anchieta e Jardim Tropical, um carro ultrapassou a viatura em alta velocidade e os militares suspeitaram da atitude do motorista.

Ao consultarem a placa do automóvel, eles notaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o proprietário. Os policiais contaram que o homem parou e, aparentemente, eles não viram nada de ilícito.

O motorista disse aos policiais que tinha comprado o carro há quatro meses, e como trabalha com revenda de veículos, ainda não havia feito a transferência para seu nome.

Enquanto eles conversavam, no entanto, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha saindo do porta-luvas e, após verificarem, perceberam que havia um cofre por trás do repartimento, que contava até com uma trava eletrônica.

Os policiais contaram ainda que após as drogas serem encontradas, o suspeito fugiu, correndo entre os carros e atravessando as ruas do bairro. O homem não foi mais localizado e o carro apreendido e as drogas foram levados para a Delegacia da Serra.