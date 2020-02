Tinder vai lançar série interativa que influencia nos ‘matches’

arrow-options Reprodução Na série, quem toma as decisões é o usuário





Para quem participou da experiência interativa promovida por ‘ Black Mirror: Bandersnatch ‘, da Netflix , e gostou da sensação de controle da história, provavelmente vai se identificar com a série ‘ Swipe Night ‘, criada por um dos aplicativos de relacionamento mais famosos da atualidade, o Tinder .

Os episódios, que estrearam nos EUA no ano passado, chegam ao Brasil em 14 de março , e vão oferecer narrativas diversificadas, baseadas na escolha dos usuários, com cada um dos capítulos tendo cinco minutos de duração. A perspectiva de visualização é em primeira pessoa, justamente para que os usuários se sintam parte da narrativa . Assim como um aplicativo comum, os vídeos serão exibidos verticalmente.

Leia também: Deu match com robô? Programadores criam bot para flertar no Tinder

Além de serem importantes para a história, as decisões tomadas ao longo da narrativa vão afetar diretamente a maneira como serão dados os ‘ matches ‘ no aplicativo. Isso porque, de acordo com o Tinder , as decisões importantes tomadas durante os episódios, serão exibidas no perfil dos usuários ao fim da experiência.

Ao todo, serão quatro episódios lançados semanalmente . O usuário terá apenas sete segundos para tomar decisões cruciais para os rumos da história. O sistema será semelhante ao uso habitual do aplicativo, sendo necessário deslizar para a esquerda ou direita para selecionar uma opção. Ao fim da experiência, as escolhas feitas serão essenciais para determinar os possíveis crushes .

Leia também: Tinder lança botão do pânico para emergências

Durante cada um dos episódios, é possível pausar a qualquer momento tocando no centro da tela. Essa opção não está disponível quando o vídeo estiver durante uma “escolha crítica”.

No enredo sem muitos detalhes, ‘ Swipe Night ‘ traz uma história que começa com um grupo de amigos interpretados por Angela Wong Carbone, Jordan Christian Hearn e Shea Gabor. O quarto integrante, seguindo a proposta, será o próprio usuário.

Para a criação do projeto, o Tinder contratou os roteiristas Nicole Delaney (Big Mouth) e Brandon Zuck (Facebook Watch). A direção ficou a cargo de Karena Evans, diretora de alguns clipes do cantor Drake.