Times capixabas disputam Campeonato Brasileiro Universitário de Futebol 7

Os times capixabas de futebol 7 universitário disputam o Campeonato Brasileiro Universitário, a partir desta segunda-feira (22). A competição será realizada em Curitiba, no Paraná, e termina no dia 28. A delegação viaja com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da contratação do ônibus.

As equipes feminina e masculina serão representadas por alunos da Multivix, que também foram os representantes do Estado na edição do torneio realizada no ano passado, em Goiânia, Goiás. Por terem terminado o campeonato do ano passado na terceira colocação, a equipe masculina será uma das cabeças de chave.

Ao todo, 24 atletas participarão da viagem, algo que foi celebrado pelo coordenador de esportes da Multivix, Túlio Miranda. “Levar atletas para uma competição nacional, representando o Espírito Santo, é sempre motivo de orgulho para nós. Sabemos da importância desses eventos para os atletas e também a relevância de ajudar a formar cidadãos por meio do esporte”, frisou.

Participarão do evento equipes dos seguintes estados: Espírito Santo, Sergipe, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e São Paulo.

O apoio do Governo do Estado, em mais este evento, foi ressaltado pelo presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (FUEC), Gustavo Amorim. “O apoio ao esporte universitário tem crescido ao longo dos anos e nós só temos que agradecer. Sabemos que uma viagem dessa, daqui até Curitiba, é algo muito custoso para os atletas e federação. Então, ter essa parceria com a Sesport é algo que nos deixa muito satisfeitos”, disse Miranda.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial