Time Banestes se reúne para encontro anual com metas e desafios para 2020

Neste sábado (07), o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) promoveu, no hotel Sesc Praia Formosa, em Aracruz, o seu encontro anual com uma novidade. Este ano, o evento não foi limitado às lideranças do grupo. Desta vez, toda a equipe de funcionários do Banestes esteve presente, totalizando um público de cerca de duas mil pessoas. O governador do Estado, Renato Casagrande, também esteve presente fez o discurso final do evento.

O evento intitulado “Encontro de Gigantes” teve como tema central neste ano a expressão “Juntos e Conectados”, em representação às estratégias adotadas pelo banco de investimentos em tecnologia e de proximidade entre as equipes e clientes. Além da comemoração dos resultados alcançados pelo Banestes em 2019, foram apresentados os desafios e metas para 2020.

O Encontro de Gigantes reuniu todos os membros da diretoria do Sistema Financeiro Banestes (SFB), que inclui as empresas Banestes Seguros, Banestes DTVM e Banestes Corretora.

Em sua fala, o chefe do Executivo Estadual ressaltou que o Banestes é um patrimônio do povo capixaba e um instrumento para o desenvolvimento do Espírito Santo. “O banco é submetido a desafios há muito tempo. Sempre ouvi que o Banestes não iria resistir, mas tenho visto que estamos resistindo. Só que o Banestes se torna a cada ano um banco maior, melhor e mais presente, identificado com o capixaba. Nós estamos mudando e as pessoas estão exigindo. O Amarildo [Casagrande] é um presidente agregador, com expertise na formação e agregação de equipe e de valores”, afirmou.

Renato Casagrande prosseguiu: “Não é essencial ter um banco, mas temos um ativo que precisa ser muito bem gerenciado para dar resultados ao Governo. Esse ativo dá resultados, como, por exemplo, o Cartão Reconstrução para os atingidos pelas chuvas”.

Na abertura do evento, o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, reforçou o significa do lema “Juntos e Conectados” e as expectativas para este ano.

“Finalizamos 2019 comemorando mais um resultado recorde obtido pela equipe Banestes. Esse resultado apenas foi possível devido à dedicação, empenho e pelo olhar inovador que áreas estratégicas do Banco passaram a adotar. É importante ressignificarmos alguns padrões para que possamos manter a sustentabilidade financeira do Banestes. Fazemos parte de um mercado altamente competitivo. Por isso, estabilidade é um atributo que nunca pode nos definir. Precisamos inovar na forma de nos relacionarmos com nossos clientes e apresentar soluções tecnológicas que tornem ainda mais prática a rotina dos processos bancários. Nosso desafio para 2020 é grande, mas, juntos, podemos alcançar um novo resultado recorde e apresentarmos para o mercado novas soluções inovadoras”, disse.

A programação do Encontro de Gigantes teve apresentações da diretoria sobre os projetos futuros do banco, premiações aos gerentes que obtiveram resultados de destaque em 2019 e duas palestras: a primeira conduzida pelo Doutor em Comunicação e consultor, Prof. Dado Schneider, autor do best-seller “O mundo mudou… Bem na minha vez”; e a segunda conduzida pela ativista e empreendedora social, Priscila Gama.

Além disso, o evento contou com uma apresentação emocionante do grupo capixaba Coral Serenata, que participou da música da campanha de final do ano do Banestes, em 2019, que teve como mote do slogan da marca: Crescemos Juntos.

Sobre o Banestes

Em fevereiro deste ano, o Banestes anunciou um novo recorde referente ao resultado anual da companhia: lucro líquido de R$ 214 milhões no acumulado dos doze meses de 2019, uma evolução de 18,1% quando comparado ao resultado referente ao ano de 2018.

O Banestes possui papel fundamental na economia do Estado do Espírito Santo, participando ativamente no financiamento do consumo, da produção e do investimento local, apoiando de forma segura e rentável o processo de democratização do crédito e inclusão financeira. Para isso, utiliza como estratégia a diversificação da oferta do crédito a condições comerciais competitivas e sustentáveis, com foco na aplicação dos recursos prioritariamente nas carteiras com menor risco e com maiores garantias.

O banco possui relacionamento com mais de 1,15 milhão de clientes (+3,3% em 12 meses), sendo 1.082 mil pessoas físicas e 68 mil pessoas jurídicas. Esses clientes movimentaram 736 mil contas correntes (+2,1% em 12 meses) e 586 mil contas poupança (+2,8% em 12 meses).

