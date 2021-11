Timão vence o Cuiabá na Neo Química Arena por 3 a 2 e soma mais três pontos no Brasileirão

Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Na noite deste sábado (13), o Corinthians entrou em campo para mais um desafio no Brasileirão 2021. Em São Paulo, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada da competição, o Timão encarou o Cuiabá e venceu a partida por 3 a 2. Os gol alvinegros foram marcados por Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes.

O resultado positivo foi importante para o Coringão seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores do próximo ano. A equipe comandada por Sylvinho chegou aos 50 pontos na tabela de classificação com os três somados nesta noite.

Escalação

O técnico Sylvinho iniciou o confronto contra o Cuiabá com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, João Victor, Lucas Piton; Gabriel, Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira, Jô e Róger Guedes. Durante o jogo, também entraram Vitinho, Gustavo Silva, ,Du Queiroz, Luan e Xavier. Ainda estavam no banco de reservas: Matheus Donelli, João Pedro, Raul, Roni, Marquinhos, Gustavo Mantuan e Adson.

Bola em jogo!

O Timão começou a partida com tudo na Neo Química Arena! Sem nem dar chance do adversário tocar na bola, aos dois minutos, o Coringão abriu o placar! Lucas Piton cruzou na cabeça de Giuliano, que subiu bem dentro da pequena área e mandou pro fundo do gol. 1 a 0!

Mesmo com a vantagem no placar, o Corinthians não deixou de ir pro ataque. Aos 14 minutos, mais uma boa chance. Gabriel recebeu um bom passe na entrada da área após contra-ataque de Fagner e finalizou, mas a bola bateu no zagueiro e ficou na marcação adversária.

Mais uma boa chegada alvinegra aconteceu aos 25 minutos. Após boa troca de passes entre Renato Augusto, Giuliano e Jô, o camisa 11 finalizou de fora da área no cantinho, mas goleiro adversário foi buscar e mandou para escanteio.

Aos 36 minutos, quem arriscou de fora da área com perigo foi Gabriel Pereira. O camisa 38 chutou bem, mas a bola ganhou altura e saiu pela linha de fundo.

No finalzinho da primeira etapa, o Cuiabá chegou ao empate em um chute colocado de fora da área do jogador adversário. 1 a 1 na Neo Química Arena.

Segundo tempo

O Timão iniciou a segunda etapa mais uma vez pra cima do adversário, e mais uma vez marcou! Dessa vez, um golaço de Renato Augusto! O camisa 8 acertou um chute lindo de fora da área, no ângulo, e colocou o Alvinegro em vantagem no placar mais uma vez! 2 a 1 Timão!

Aos 11 minutos, mais um golaço do Coringão! Róger Guedes faz uma tabela com Renato Augusto e recebe dentro da área para finalizar forte! 3 a 1 Corinthians!

Em seguida o Timão manteve a pressão e maior posse de bola, com controle da partida. Aos 25 minutos, Sylvinho fez as primeiras trocas no Coringão: saíram Jô e Gabriel Pereira e entraram Vitinho e Gustavo Silva.

Aos 33 minutos, o Cuiabá conseguiu diminuir o placar. Logo em seguida, Sylvinho fez mais duas alterações na equipe: saíram Renato Augusto e Lucas Piton para a entrada de Du Queiroz e Luan.

Ainda deu tempo de mais uma alteração no time, saindo Gabriel para a entrada de Xavier. Depois não deu tempo de mais nada. Mais uma vitória do Coringão!

Próximo jogo

O Coringão volta a entrar em campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (17), no confronto contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

