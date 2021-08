Timão se reapresenta e segue preparação para clássico contra o Santos

Na manhã desta quarta-feira (04), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou e deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (08), às 16h, na Vila Belmiro, o Timão visita o Santos em jogo válido pela 15ª rodada da competição nacional.

No Campo 1, a equipe de preparação física comandou o aquecimento e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos de marcação pressão e passes em espaço reduzido.

Depois, no Campo 2, o treinador corinthiano organizou um treinamento técnico-tático com os jogadores. Simultaneamente, ainda no Campo 1, os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

O Coringão volta aos treinos nesta quinta (05), novamente pela manhã, de olho no clássico diante do Santos.

À tarde, o meio-campista Giuliano foi apresentado à torcida. Veja como foi a entrevista coletiva:

