Timão retoma pré-temporada após pausa para o Natal

Na tarde desta segunda-feira (26.12), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians retomou as atividades da pré-temporada após dois dias de descanso para o Natal. O elenco iniciou a segunda parte da preparação para a estreia do Campeonato Paulista, dia 15 de janeiro, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino.

Os atletas iniciaram o dia com o pré-treino na academia e, em seguida, seguiram ao Campo 1 para o aquecimento no gramado. Depois, os jogadores foram ao Campo 3, onde o Fernando Lázaro, técnico do Timão para a próxima temporada, organizou duas atividades de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido.

Depois do treinamento, houve uma sessão de alongamento para os atletas. Além disso, alguns também retornaram à academia para um complemento.

Cinco jogadores das categorias de base completaram o trabalho de hoje (26): o goleiro Kauê (2004); o zagueiro Murillo (2002); o volante Zé Vitor (2002); e os meio-campistas Biro (2004) e Kayke (2004).

Amanhã (27), o elenco trabalhará em dois períodos na sequência da preparação na pré-temporada.

Fonte: Agência Esporte