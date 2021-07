Timão fecha preparação para duelo contra a Chapecoense

Na manhã desta quarta-feira (07), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para o duelo diante da Chapecoense, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão visita a equipe de Santa Catarina nesta quinta (08), às 21h, na Arena Condá, em Chapecó-SC.

Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 3 e, na sequência, no Campo 2, o técnico Sylvinho realizou um trabalho tático de olho na partida. Ele orientou movimentação e posicionamento dos jogadores em diferentes situações do jogo e também promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Os meio-campistas Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, além do atacante Léo Natel, seguem em transição com a preparação física e desfalcam a equipe para a partida. Já Roni cumprirá suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo no embate diante do Internacional. Ele, no entanto, viajará a Chapecó, já que a delegação corinthiana sai de Santa Catarina diretamente para o Ceará, onde, no fim de semana, encara o Fortaleza.



Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Uma novidade entre os relacionados é o volante Du Queiroz. Cria das categorias de base do Timão, o atleta faz parte do elenco sub-23. Du, que está no clube desde 2013, utilizará a camisa 37.

Veja a ficha técnica completa:

DU QUEIROZ

Eduardo Santos Queiroz

07/01/2000 | 1,71 m

São Paulo, SP

Confira os relacionados para a viagem:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton e Matheus Alexandre

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Felipe, Gustavo Silva, Jô, Marquinhos e Rodrigo Varanda

