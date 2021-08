Timão faz treino específico por posição de olho no Ceará

Na tarde desta sexta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento em preparação para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Ceará, no próximo domingo (15), às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da competição nacional.

No Campo 1, os jogadores realizaram o aquecimento e uma atividade de rondo. Depois, os atletas foram separados por posição: os zagueiros e laterais ficaram com o técnico Sylvinho no Campo 2 para um treino específico para os defensores; enquanto os meio-campistas e atacantes foram ao Campo 3 e participaram de uma movimentação de lançamentos, passes, cruzamentos e finalizações sob as orientações dos auxiliares Doriva e Alex Meschini.

Na última parte das atividades, Sylvinho comandou um trabalho de bolas paradas defensivas com o elenco. Por fim, alguns atletas praticaram cobranças de falta e fizeram outros complementos.

Após o treino, o volante Gabriel concedeu entrevista coletiva. Veja como foi:

Na manhã deste sábado (14), no CT, o Corinthians encerra a preparação para o duelo diante do Ceará.

Tags: Futebol, Notícias

Categoria(s): Futebol, Corinthians