TIM Brasil vê lucro aumentar 151,3% no segundo trimestre; é a hora de investir?

TIM Brasil (TIMS3) registra aumento de 151,3% no lucro do segundo trimestre

Ao concluir o segundo trimestre de 2021, a TIM (TIMS3) registrou um lucro líquido de R$ 672 milhões. Logo, ao comparar com o mesmo período em 2020, a empresa apresentou um avanço de 151,3%, somando um lucro de R$ 267 milhões.

No entanto, nos registros da receita líquida, totalizou 4,4 bilhões em comparação com a base anual, apresentando uma alta de 10,5%.

Registros da TIM Brasil

Em princípio, o Ebtida – lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização – no segundo trimestre deste ano apontou, ao todo, R$2 bilhões. Isto é, um aumento de 5,2% em relação ao segundo trimestre de 2020, que registrou R$ 1,9 bilhões.

De acordo com a operadora , as principais motivações para esse cenário positivo foram o avanço da Receita de Serviços Móveis, com aportes positivos no Pós-Pago e no Pré-Pago. Além disso, o aperfeiçoamento do avanço da Receita de Serviços Fixos.

Desse modo, a TIM apresenta o 30º trimestre seguido com desenvolvimento positivo de Ebtida . A princípio, em virtude do plano estratégico utilizado pela companhia e compromisso com a rentabilidade do negócio.

