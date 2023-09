Tilia compartilha rotina de Muay Thai e futvolei

Reprodução/Instagram Tilia envolve práticas saudáveis para conciliar com a rotina agitada de trabalho





A cantora Tília conta que está mantendo uma rotina aliada a exercícios físicos para conciliar com o trabalho agitado. No perfil do Instagram, revelou ter dado início às suas aulas de Muay Thai e Futvôlei, para um melhor bem-estar. A artista revelou que as práticas saudáveis estão sendo fundamentais, além da empolgação de praticar os novos esportes.

A cantora conta que tem incluído uma combinação de exercícios físicos e alimentação saudável. “Para mim, a saúde é a base de tudo. Manter meu corpo e mente em equilíbrio é crucial, especialmente com uma agenda agitada de shows e compromissos”, conta.

Tília decidiu inovar em novas práticas, adicionando duas novas atividades: o Muay Thai para melhorar o condicionamento físico. “É uma experiência incrível. Além de ser um ótimo treino, o Muay Thai também me ajuda a liberar o estresse do dia a dia e a focar minha mente de forma positiva”, diz.

Puxando mais para o estilo carioca, assim como a cantora, ela também escolheu o futvôlei, o esporte de verão originado nas praias do Rio de Janeiro. “O Futvôlei é uma combinação perfeita de diversão e exercício. Confesso que ao final na primeira aula não estava sentindo minha cabeça (risos), mas foi maneira demais. Estou bem ansiosa para aprender e aprimorar minhas habilidades nesse esporte”, destaca.

Para a artista, o mais importante é se sentir bem consigo mesmo e explorar novas formas de se desafiar e se divertir. “Acredito que o mais importante é realmente me sentir bem, tanto física quanto mentalmente. Eu vejo cada atividade como uma oportunidade de explorar, aprender e crescer. Adicionar esses esportes à minha rotina não é apenas sobre treinamento físico, mas também sobre desafiar a minha mente e me divertir enquanto faço isso. É sobre estar em sintonia com meu corpo e encontrar equilíbrio porque quando nos sentimos bem por dentro , isso se reflete em tudo o que fazemos”, declara.





Fonte: Mulher