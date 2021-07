TikTok vai remover automaticamente vídeos que violem as políticas do aplicativo

Rafael Arbulu TikTok vai automatizar remoção de vídeos contendo nudez e outros parâmetros nos EUA

Em comunicado, o TikTok anunciou que vai automatizar a remoção de vídeos que contenham nudez, sexo, violência , conteúdo graficamente explícitos, atividades ilegais e violações de sua política para a segurança de menores de idade, tirando do ar qualquer material que a rede social julgue conter materiais ligados a qualquer uma das categorias acima.

Segundo o anúncio, o objetivo é “ aprimorar a experiência de uso do TikTok, e também, esperamos, apoiar a resiliência de nosso time de Segurança ao reduzir o volume de vídeos estressantes que moderadores assistem, permitindo a eles dedicar mais tempo a áreas de contextos e nuances mais interpretativos”.

A mudança deve ser implementada nas próximas semanas no mercado norte-americano, valendo para Canadá e Estados Unidos. Ainda não há informações de sua chegada em outros setores – China não se pronunciou e Brasil não foi mencionado (entretanto, um porta-voz afirmou ao The Verge que a tecnologia de moderação automática já vinha sendo testada não só no Brasil, mas também no Paquistão).

O TikTok informa, porém, que só vai automatizar a remoção de vídeos potencialmente ofensivos “nas categorias onde nosso algoritmo tem maior precisão”, e que a novidade vem para complementar – e não eliminar – a moderação humana.

Criadores de conteúdo da plataforma – que vêm brigando com a empresa pela suposta remoção de vídeos sob essas categorias, mesmo quando não há, por exemplo, nudez alguma em vista – poderão contestar a remoção automática com um moderador humano por meio do sistema de apelações que já existe na plataforma.

Há uma preocupação crescente de produtores de conteúdo pela rede social, que já foi amplamente criticada por um suposto tratamento desigual no que tange a minorias: públicos de pele negra ou de fluidez de gênero e sexualidade constantemente reclamam sobre a plataforma remover seus vídeos sem que estes estejam em desobediência às diretrizes da empresa, e o TikTok foi recentemente criticado por remover a hashtag “#Intersex” duas vezes sem explicação, bem como menções ao movimento “Black Lives Matter” da biografia de alguns criadores.

Vale lembrar que o TikTok já removeu – desde o início de 2021 – mais de 8,5 milhões de vídeos de sua plataforma, com apenas 5% desses resultando em restituição após apelações de seus criadores. Com isso, o medo é o de que o sistema automatizado cause mais eliminações erradas do que de fato auxilie a quem produz conteúdo na plataforma.

