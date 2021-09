TikTok ultrapassa YouTube em tempo médio gasto com vídeos

Unsplash/Kon Karampelas TikTok ultrapassa YouTube

Amplamente conhecido por ser uma plataforma de vídeos curtos, o TikTok vem revolucionando a forma de consumir conteúdo online. Agora, o aplicativo ultrapassou o gigante YouTube no tempo médio gasto por cada usuário — isso quer dizer, em outras palavras, que as pessoas têm ficado mais tempo presas ao feed do TikTok do que ao app do Google —, ao menos no Reino Unido e nos EUA, de acordo com um relatório da empresa especialista App Annie.

Apesar de ter mais usuários do que o TikTok, o YouTube perde em tempo médio individual gasto no aplicativo. De acordo com a App Annie, a plataforma chinesa está “revirando o cenário de streaming e social”, ainda que o TikTok não se posicione oficialmente como uma rede social.

Vale ressaltar: segundo a App Annie, a pesquisa contabilizou apenas apps instalados em smartphones com Android. Em compensação, não inclui a China, que tem uma versão própria do TikTok, chamada localmente de Douyin, que é extremamente popular.

Em julho, o TikTok atingiu 3 bilhões de downloads globalmente, recorde que antes era exclusivo dos produtos do Facebook. Entretanto, sua média de usuários ativos mensalmente é menor (cerca de 700 milhões em meados de 2020). Nesse sentido, o YouTube fica na frente com cerca de 2 bilhões de usuários mensais — totalizando, é claro, em um maior tempo total gasto no aplicativo.

Lives contribuem para engajamento

Como reporta a BBC News, o relatório sugere ainda que, além do maior engajamento, o TikTok e outros aplicativos com streaming ao vivo estão fazendo os usuários gastarem mais dinheiro com apoio a criadores de conteúdo.

Nos últimos meses, mais plataformas vêm implementando recursos que permitem aos fãs de um influenciador pagarem por posts exclusivos — é o caso do Twitter com o Super Follows. No TikTok e no YouTube, os usuários também podem dar incentivos em dinheiro para contribuir com seus streamers favoritos.

Para competir ainda mais com o YouTube e outras plataformas de vídeo, TikTok também aumentou recentemente o limite de duração de publicações, passando de 60 segundos a três minutos.

“Com todas as formas como nossa comunidade redefiniu a expressão em menos de 60 segundos, estamos animados para ver como as pessoas continuarão a se divertir e inspirar com alguns segundos a mais — um mundo de possibilidades criativas”, escreveu Drew Kirchoff, gerente de Produto do TikTok, na época do anúncio.