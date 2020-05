TikTok supera Twitter em lucro líquido durante 2019

Unsplash/Taylor Grote Novo aplicativo permite ligações gratuitas





O Facebook anunciou, nesta terça-feira (26), um novo aplicativo experimental para chamadas de voz: o CatchUp. Disponível por tempo limitado para dispositivos iOS nos Estados Unidos, o programa visa oferecer uma plataforma simplificada para usuários realizarem ligações com até oito participantes.

Em artigo publicado no blog da empresa, a líder de produtos do Facebook, Nikki Shah, destaca que o CatchUp permite ao usuário comunicar sua disponibilidade para participar de chamadas, bem como conferir o status dos seus contatos.

“De acordo com nossos estudos, uma das principais razões que impedem pessoas de ligar para seus amigos e familiares mais frequentemente é a impossibilidade de saber quando eles [os amigos e familiares] estão disponíveis para falar, assim como a preocupação que a ligação seja inconveniente”, escreveu Shah.

Leia também: Clonagem do WhatsApp: Facebook paga R$16 mil a usuário que caiu no golpe

O CatchUp permite que o usuário indique o estado “ready to talk” (pronto para falar) manualmente ou configure para que o status seja atualizado automaticamente quando seu dispositivo estiver conectado ao BlueTooth .

O aplicativo ainda lista as chamadas em andamento que contam com a participação dos contatos do usuário. É possível entrar em um chat ou convidar pessoas para integrar uma ligação com apenas um toque. Assim como o Whatsapp , o app funciona com os contatos registrados na agenda do celular. Para usá-lo, não é necessário ter uma conta no Facebook .

Embora ainda em fase experimental, o CatchUp representa mais uma investida da empresa de Mark Zuckerberg em serviços de comunicação multiusuários durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Recentemente, a empresa ampliou o número de usuários que podem participar de chamadas de vídeo no Whatsapp. O Facebook ainda criou o Messenger Rooms , que permite realizar videoconferências com até 50 participantes.