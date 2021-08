TikTok proíbe vídeos com desafio da caixa de leite devido a acidentes

Unsplash/Solen Feyissa TikTok proíbe desafio

Desafios perigosos e redes sociais, uma receita perfeita para viralizar. A mais nova tendência é o “desafio da caixa de leite”: vídeos de pessoas tentando subir em uma pirâmide instável de caixas de leite, como sugere o nome. Mas a prática vem provocando acidentes e ferimentos, e o TikTok decidiu proibir o conteúdo e as hashtags relacionadas ao desafio.

Trata-se de um desafio perigoso e que já deixou pessoas feridas. Em um vídeo no próprio TikTok, um homem com rosto roxo e inchado relata ter participado do desafio. Algumas das quedas vistas por usuários são brutais: a pessoa bate com força nas caixas antes de cair no chão. No Texas (EUA), policiais atenderam ao chamado de uma mulher que ficou ferida após tentar cumprir o desafio.

Médicos: desafio da caixa de leite pode deixar sequelas

Médicos alertaram que o desafio das caixas de leite pode causar ferimentos que resultam em “sequelas de longo prazo”. A Dra. Vonda Wright, cirurgiã ortopédica de Atlanta, disse à NBC News que a prática “pode resultar em lesões corporais e complicações que inviabilizam atividades do dia a dia”. Já para o Dr. Shawn Anthony, do Hospital Mount Sinai New York, o challenge é mais perigoso do que cair de uma escada.

Além de proibir vídeos e banir hashtags relacionadas ao desafio, o TikTok disse ao Business Insider que decidiu redirecionar usuários que buscam sobre o desafio para uma página de regras da plataforma. “O TikTok proíbe conteúdo que promove ou glorifica atos perigosos, e nós removemos vídeos e direcionamos buscas para nossa página de Diretrizes da Comunidade para desencorajar usuários”, disse um porta-voz da rede social.

No TikTok, hashtags do desafio tinham 71 milhões de views

Atualmente, ao pesquisar sobre a hashtag do desafio no TikTok, o usuário não encontra resultados relevantes. Mas o Business Insider aponta que as hashtags #milkcratechallenge e #cratechallenge tinham mais de 71 milhões de visualizações logo antes de serem derrubadas pela plataforma.

Muitos usuários na rede social comparam o desafio das caixas de leite ao Tide Pod challenge , no qual a pessoa bebe detergente da marca. Mas subir em caixas de leite pode ser mais arriscado. “As pessoas conseguiam fingir que tomavam o produto de limpeza, mas nesse desafio das caixas é mais difícil enganar os outros”, comentou o criador do site Know Your Meme à NBC News.