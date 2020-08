TikTok precisa de aprovação da China para ser vendido nos EUA; entenda

Unsplash/Kon Karampelas TikTok precisa de aprovação chinesa

Para vender as operações do TikTok nos Estados Unidos, a ByteDance terá que pedir autorização da China. De acordo com o jornal O Globo, isso deve acontecer porque Pequim impôs novas restrições à exportação de tecnologias de inteligência artificial .

Uma lista publicada no site do Ministério do Comércio da China na última sexta-feira (28) inclui produtos controlados para exportação. Entre eles, estão tecnologias com interfaces baseadas em inteligência artificial, como as utilizadas para fazer análise de dados e recomendar conteúdos personalizados – o que está presente no TikTok .

Com as novas restrições, a ByteDance terá que buscar autorização junto ao governo chinês para conseguir vender as operações do TikTok nos EUA, diz uma fonte do O Globo.

Recentemente, o governo de Donald Trump pressionou a venda do TikTok, ameaçando o banimento do aplicativo nos Estados Unidos . O país acusa a rede social de realizar espionagem para a China .