TikTok oferece até R$ 100 para quem trouxer novos usuários

O TikTok está oferecendo uma grana para quem convidar novos usuários para a plataforma. É possível ganhar até R$ 100 via PayPal indicando seus amigos (e eles, por sua vez, utilizando os recursos do aplicativo) até o dia 15 de março. Só usuários com mais de 18 anos podem participar, e devem possuir conta no PayPal.

No início do mês a plataforma fez uma promoção semelhante. Ofereceu até R$ 40 em créditos para celulares pré – pagos para o usuário que divulgar o código de download do app.

Levar essa bolada, porém, não é tão fácil quanto parece. Usuários que fizeram sua conta antes de 14 de fevereiro levam o Tikbônus em dinheiro – o valor depende da atividade realizada. Novos usuários recebem seus prêmios em Rubis , com uma cotação de R$ 1 para cada dez mil.

Ao acessar o banner da promoção, você recebe um código. É ele que você vai enviar para os seus contatos e começar a computar prêmios. A cada novo amigo que também criar uma conta, você recebe R$ 4. Cada novo amigo seu que assistir a vídeos por mais de 3 minutos por dia no TikTok (por 3 dias), você recebe mais R$ 1. Com seis dias , você recebe R$ 2, e com 10 dias, o prêmio sobe para R$ 4.

Se você chegou agora e quer tentar aproveitar, a pontuação muda. Novos usuários rendem 1.500 rubis , enquanto visualizar vídeos por 3 minutos valem 2.000 rubis , 10 minutos valem 3.000 rubis e 20 minutos somam 5.000 rubis . Publicar um vídeo por dia rende 3.000 rubis. No Carnaval (22 a 24 de fevereiro), o bônus dobra no TikTok.