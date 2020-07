TikTok é o aplicativo mais baixado do mundo; confira a lista

Unsplash/Kon Karampelas TikTok é o aplicativo mais baixado do mundo





O TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo no mês de junho. A informação é da pesquisa Sensor Tower, que avaliou as aplicações que mais tiveram downloads nas lojas App Store e Google Play .





Só no mês de junho, o TikTok teve mais de 87 milhões de downloads, o que representa um aumento de quase 53% em relação ao mesmo período do ano passado.

O segundo lugar ficou com o aplicativo de videoconferência Zoom , que acumulou 71 milhões de downloads, número 34 vezes maior que o registrado em junho de 2019.

Também aparecem entre os dez apps mais baixados o Google Meet , de videoconferências, e o FaceApp , que voltou ao sucesso depois de transformar as pessoas no gênero oposto . Confira as listas completa:

Aplicativos mais baixados no mundo em junho

TikTok Zoom Facebook WhatsApp Instagram Google Meet Messenger FaceApp Telegram YouTube

Aplicativos mais baixados na App Store em junho

TikTok Zoom YouTube WhatsApp Instagram Facebook Messenger Gmail Google Maps Netflix

Aplicativos mais baixados na Google Play em junho