TikTok cria fundo de US$200 milhões para remunerar criadores

Você usaria um par de tênis da sua marca de videogames preferida? A Sony , em parceria com a Zara , lançou nesta semana uma opção para quem tem esse sonho, com um calçado temático inspirado no PlayStation voltado para crianças.





Os tênis têm uma coloração predominantemente cinza, que é uma referência à cor do primeiro PlayStation. Em vez de cadarços, seu fechamento é feito com uma tira elástica que carrega os quatro símbolos que se tornaram característica marcante do PlayStation: o círculo, o quadrado, o triângulo e o xis.

No calcanhar, há o botão “Power” também inspirado no PS1 , enquanto detalhes em preto trazem o nome do console e a língua carrega o logotipo do console, com a coloração da época da primeira edição. O que distoa no produto é apenas a bolha amortecedora verde, que se tornou a cor da identidade visual do Xbox , que protagoniza junto do PlayStation a maior rivalidade no mercado de videogames.

O calçado é voltado para crianças, então infelizmente para os adultos os tamanhos são limitados ao 7,5 no padrão dos Estados Unidos, que pode não ser suficiente para um homem de tamanho médio, mas talvez sirvam para mulheres adultas. Os maiores números, no entanto, já foram esgotados enquanto este texto é escrito. O preço fica em US$ 50.

Parcerias de empresas de videogames com marcas de calçados estão em alta neste ano. A Microsoft fez uma parceria marcante com a Air Jordan para produzir e sortear um par de tênis e um Xbox One X estilizado. Apesar da parceria, os acessórios não foram personalizados com a marca do console.