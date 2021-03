TikTok cria conselho de segurança no Brasil para melhorar aplicativo

Unsplash/Kon Karampelas TikTok cria conselho de segurança no Brasil

O TikTok anunciou, nesta terça-feira (2), o Conselho Consultivo de Segurança do Brasil, grupo que será responsável por discutir questões relevantes da rede social no país. O órgão já existe em outras localidades e, agora, ganha sua versão nacional.

“Como já temos em outras regiões, esses conselhos nos apoiam em nosso constante trabalho de atualização de nossas políticas de moderação de conteúdo e de análise de uma vasta gama de problemas que o nosso setor enfrenta. Essas iniciativas nos ajudam a navegar em temas desafiadores, seja desinformação relacionada às eleições, discurso de ódio, ou bullying, e a desenvolver abordagens e soluções pioneiras no setor. E agora estamos felizes em expandir essa iniciativa para o Brasil”, diz Jeff Collins, diretor sênior de Confiança e Segurança do TikTok.

De acordo com a rede social, o Conselho vai se reunir trimestralmente com líderes regionais de outros países para discutir questões críticas do TikTok . Dentre elas, estão segurança online , segurança infantil, alfabetização digital, saúde mental e direitos humanos.

Constantemente, o Tiktok lida com diversos problemas relacionados a essas questões. Com muitos jovens cadastrados, a rede social já foi banida da Itália depois de uma criança cometer suicídio durante um desafio, assim como tem tentado criar formas de ajudar no debate sobre distúrbios alimentares nos EUA , depois de enfrentar problemas.

Confira quem fará parte do Conselho no Brasil: