Tiggo 9 é o SUV mais luxuoso da Chery e pode vir para o Brasil

Divulgação Chery Tiggo 9 pode ser lançado pela CAOA no Brasil

A Chery tem obtido um estrondoso sucesso no Brasil, algo que é creditado, principalmente, à estratégia tecida pelo grupo CAOA. O fabricante tem focado sua estratégia em SUVs, uma iniciativa que inclui carros médios e grandes. E pode ter mais um membro muito em breve: o Tiggo 9, modelo que teve suas primeiras imagens apresentadas na China e que será lançado por lá em maio .

O SUV é bem maior do que o Chery Tiggo 8. Para começar, são 4,92 metros de comprimento, face aos 4,72 m do modelo abaixo dele. Somado a isso, o entre-eixos de 2,82 m representa 11 centímetros a mais.

É o tipo de porte que o coloca em outra classe, uma sensação que é respaldada por outros aspectos, a começar pelo design. Com ar da marca norte-americana Lincoln , o Tiggo 9 investe em capô longo, laterais com frisos demarcados e lanternas estreitas.

A queda do teto é mais ousada e imprime aquela sensação de teto flutuante presente em SUVs de luxo. Se a dianteira remete aos SUVs grandes americanos, esse elemento de estilo está mais para Range Rover .

Divulgação Perfil do Tiggo 9 tem muito de Range Rover Velar

Basta olhar para as maçanetas embutidas para ver que o Range Rover Velar pode ter servido de musa inspiradora. Seja como for, são detalhes que o colocam em um segmento assumidamente premium.

Ao contrário do CAOA Chery Tiggo 8 , o Tiggo 9 investe em um motor 2.0 turbo, unidade que gera 260 cv de potência e 39,6 kgfm de torque. A tração pode ser dianteira ou integral. As informações são do site chinês Autohome .

Divulgação Tiggo 9 será lançado no primeiro semestre do ano

Da mesma maneira que o irmão menor, o Tiggo 9 também terá versões híbridas, o que inclui aí uma opção híbrida do tipo plug-in , aquele tipo que pode ser recarregado na tomada, tem baterias maiores e, com isso, roda distâncias mais longas somente com eletricidade.

Ainda não há confirmação se ele vem para o Brasil, porém, não seria nada incomum, dado que a CAOA Chery está investindo em SUVs de todo o tamanho. O que você acha? O Tiggo 9 é ou não um bom concorrente para os utilitários de luxo no mercado brasileiro .

Fonte: IG CARROS