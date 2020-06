“Tiger King”: Joe Exotic perde zoológico para rival Carole Baskin

Simaria Mendes fez a temperatura da web subir no último domingo (31). A cantora, que é dona de um corpaço digno de deixar qualquer pessoa babando, divulgou em suas redes sociais uma foto na qual parece só de biquíni.

Bastante ativa na web, a técnica do The Voice Kids fez a publicação com o intuito de promover o canal no YouTube da dupla sertaneja Simone e Simaria.

“Boa tarde! Hoje é dia de música, corre lá em nosso canal no YouTube e assistam nossos lançamentos! Aproveitem e se inscrevam no canal”, escreveu ela na legenda.

Na publicação, muitos foram os comentários sobre a sensualidade da famosa. “Meu Deus. Que delícia de mulher”, reagiu um seguidor da coleguinha.

“O que essa obra de arte tá fazendo fora do museu?”, disse outro, em tom bem-humorado. “Se perfeição não existe então alguém por favor me explica a Simaria”, afirmou mais um.

Além dos inúmeros comentários, Simaria ganhou também milhares de curtidas no post. Até o fechamento desta matéria, mais de de 400 mil pessoas já tinham deixado um joinha no registro da morena.

Confira!

(*RD1)