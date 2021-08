Tierry tira do ar fotos com Gabi Martins

Reprodução Tierry se declara para Gabi Martins

Esta coluna de apenas seis leitores não pôde deixar de notar que o cantor Tierry – que é adepto de brinquedos eróticos – retirou do ar todas as suas fotos com a namorada Gabi Martins. Após o susto, resolvemos apurar o que rolou e descobrimos que o casal teve uma briga nesta segunda-feira (9). O artista, no impulso do momento, acabou tirando as fotos com a amada de seu perfil.

Mas o desentendimento entre o casal não durou muito. Os dois já fizeram as pazes novamente e estão juntos na casa do cantor, em Salvador. Lá, eles deve participar do programa ‘Música Boa Ao Vivo’, do Multishow, que está sendo gravado na cidade por conta da apresentação de Ivete Sangalo. Sendo assim, os fãs do casal já podem respirar aliviados, pois Gabi e Tierry ainda vive!