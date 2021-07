Tierry pede desculpa para Gabi Martins em declaração: ‘Sou tímido’

Reprodução Tierry se declara para Gabi Martins





O cantor Tierry se declarou para a cantora e ex-BBB Gabi Martins neste domingo (11). O casal está completando seis meses de namoro e o baiano aproveitou para pedir desculpas à amada.

O cantor explicou que é mais reservado e não gosta de registrar tudo que vive com a morena nas redes sociais. No entanto, ressaltou que pretende viver um “calendário da eternidade” com Gabi Martins.





“Mais um mês no calendário da eternidade! Eu amo você e amo toda a sua família! Desculpa se eu sou mais reservado, se não posto tantos Stories. Você sabe que sou tímido, mas quero que saiba que amo muito tudo o que vc faz e aprendo cada dia a demonstrar esse amor que a gente sente! Eu quero que a gente cresça e amadureça juntos e que a gente cultive essa relação pautada na parceria, no companheirismo e na cumplicidade. Te amo Gabriela Martins Paixão!”, disse Tierry.

Gabi Martins mostrou que entende o jeito mais reservado do namorado. “Te amo do jeito que vc é ! Pra vida toda! Neneeeecooooo”, respondeu Gabi Martins.

Veja declaração de Tierry: