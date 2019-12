Tierry lança disco e faixa com Gusttavo Lima é a aposta de novo sucesso

Um feat com Gusttavo Lima era tudo que o cantor Tierry planejava para fechar 2019 e ele conseguiu. No início do ano, a dupla já tinha lançado o hit Cem Mil e agora resolveu repetir a parceria em Acertou na mosca , faixa título do álbum lançado no início de novembro do artista baiano.

Tierry e Gusttavo Lima





O álbum com 15 faixas autorais, entre inéditas e regravações já virou febre nas redes sociais por conta de uma música viral chamada “Cracudo”, canção que conta a história de uma pessoa traída, mas que continua amando o traidor. Sofrência pura no melhor estilo arrocha, ritmo escolhido pelo cantor que vai completar 12 anos de carreira no início de 2020.

Tierry começou cantando em bandas de bailes na adolescência e desde 2013 partiu para o ritmo sertanejo e fez várias parcerias com grandes nomes deste estilo musical Simone e Simaria , Lucas Lucco , Wesley Safadão e Xand Avião.